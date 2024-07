Terence Hill annuncia: "Tra un anno arriva il nuovo film di Trinità"

Nella cittadina umbra Hill, al secolo Mario Girotti, è stato accolto da una folla di fan di tutte le età, in fila per un autografo o un selfie, molti con indosso le magliette dei suoi film più conosciuti. "Sono molto contento per l'intitolazione al mio carissimo amico Bud - ha detto Hill - e di essere in Umbria, con tutta questa gente molto gentile. Mio papà era di Amelia - ha ricordato - e mi ha detto tutte le cose belle di Amelia, a cui sono molto affezionato".