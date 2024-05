Tedua chiude la "Divina Commedia" con il Paradiso: "Non mi sono venduto al pop, sono un artista più completo"

"Paradiso" è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge "Parole vuote (La Solitudine)" feat. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023 e vede tra i feat del disco quelli di Annalisa, Angelina Mango, Tony Bo y e dell'intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme . "Paradiso è un lavoro spontaneo, che strizza l'occhio al pop - dice lui -. Non ho perso la mia autenticità. Sono un rapper che crescendo prova a essere un artista. Alcuni rapper rimarranno rapper per sempre, non essendo abbastanza versatili".

Tgcom24

"Paradiso – La Divina Commedia Deluxe" completa il progetto discografico di Tedua uscito a giugno 2023, un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all'ascesa in Paradiso, passando per le lande del Purgatorio. Si conclude così un progetto e un percorso che hanno trasformato il rapper genovese in un vero fenomeno della scena italiana, tanto da portarlo a essere il primo headliner della storia degli I-Days, addirittura per due serate del festival milanese (qui il programma completo), il 29 e il 30 giugno. L'artista continuerà poi il viaggio live portando i successi ottenuti dai gironi percorsi ne “La Divina Commedia”, nel “Paradiso” e in tutta la sua carriera sui palchi dei principali festival estivi italiani nel mese di luglio.

Ufficio stampa

"Non sento la pressione del successo de La Divina Commedia - racconta Tedua quando lo incontriamo negli uffici della Sony a Milano, alla vigilia dell'uscita dell'album -, questa è una versione deluxe e non dovevo dimostrare niente a nessuno. Di ansia da prestazione magari riparliamo con il prossimo album". Prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, "Paradiso" ha nelle sue otto tracce delle aperture pop che prestano il fianco alle critiche di chi accusa Tedua di aver tradito la propria autenticità per cercare il facile successo. Critiche che lui rispedisce al mittente, sicuro del proprio percorso. "Paradiso è un lavoro spontaneo, che strizza l'occhio al pop - dice -. Mi interessava fare canzoni che avrebbero potuto arricchire il repertorio per la mia musica dal vivo. Non bado agli hater, ma più ai fan delusi che magari vorrebbero musica più di nicchia. L'accusa che mi sento fare è di aver perso autenticità, ma io faccio quello che fa bene a me. Mi sono affermato per quello che sono, poi mi sono affermato nel mercato musicale e ora posso tornare ad affermarmi nella mia autenticità. Mi dispiace essere frainteso e che ci sia poca cultura musicale per avere uno spirito critico".

Ufficio stampa

Nel suo rivendicare la propria apertura mentale e la propria crescita artistica, Tedua non si esime dal lanciare una frecciata ad alcuni concorrenti. "Sono un rapper che crescendo prova a essere un artista - dice -. Alcuni rapper rimarranno rapper per sempre, non essendo abbastanza versatili. Ho scelto pezzi di Angelina Mango e di Annalisa, perché mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort. Il complotto delle major che ti obbligano a fare canzoni, non esiste. Il mainstream non cambia i valori che hai". Intanto si sente una sorta di esempio per gli artisti più giovani anche se a suo parere la sua influenza è più "nelle intenzioni". "Sono un rapper motivazionale, ho condizionati gli altri a mettere più anima nella propria musica - afferma -. Spero che i ragazzi siano meno superficiali quando si approcciano alla musica".

Adesso Tedua è già concentrato sui prossimi impegni live estivi, in cui porterà le nuove canzoni. Rispetto allo show visto al Forum quest'inverno ci sarà un notevole salto di scala, che non preoccupa l'artista. "Sarà uno show più difficile di quello del Forum - dice riferendosi in particolare all'impegno agli I-Days -. Ci sarà una scenografia diversa, più imponente per le 35mila persone che verranno. Ci saranno tanta musica e molti ospiti. Magari farò un banger con Lazza, se ci va. Sono questi i momenti più belli di un concerto"