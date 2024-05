A teatro "La purezza e il compromesso": storia di migrazione, povertà e riscatto in omaggio a Testori e Visconti

Omaggio a Visconti e Testori

In scena ritroviamo Stefano Annoni e Diego Paul Galtieri, già apprezzati nei due primi spettacoli qui accompagnati da Michele Costabile e Margherita Varricchio.

Trotti scrive una drammaturgia originale, che si ispira al mondo dei racconti di Giovanni Testori, in particolare a "Il ponte della Ghisolfa", ma si nutre del Testori filtrato dalla lettura fatta da Visconti nel film "Rocco e i suoi fratelli". Il risultato è l’affresco di una periferia cittadina, in una non precisata città occidentale contemporanea, in cui si ritrovano gli stessi conflitti della Milano del 1959, la stessa di Testori e di Visconti.