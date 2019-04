Teatro classico, donne e guerra al Festival di Siracusa

"Elena" e "Le Troiane", entrambe di Euripide, e "Lisistrata" di Aristofane: saranno queste le nuove produzioni della Fondazione Inda che andranno in scena nella cavea del Teatro Greco a partire dal 9 maggio. Due tragedie e una commedia che ruotano attorno a indimenticabili figure femminili accomunate dal grido di dolore e di rabbia contro l’orrore e l'inutilità della guerra. A mettere in scena i tre spettacoli, altrettanti registi al loro debutto al Teatro Greco di Siracusa: Davide Livermore, Muriel Mayette e Tullio Solenghi.



"Elena" - Livermore, reduce dal successo scaligero del suo "Attila", dirigerà "Elena". Nella sua versione, Euripide si ispira alla Palinodia del poeta Stesicoro, che raccontava come a Troia fosse andata solo un'immagine della donna. Il drammaturgo propone una inquietante dialettica tra vero e falso, tra realtà e apparenza. A interpretare Elena è stata chiamata Laura Marinoni.



"Le Troiane" - La regia delle "Troiane" sarà di Muriel Mayette, prima donna a dirigere la Comédie Française. Il testo è una delle tragedie più strazianti e corali di tutto il dramma antico e mette in scena il dolore delle prigioniere troiane, rese schiave e soggiogate dagli eroi greci. Mayette ha scelto per il ruolo di Ecuba Maddalena Crippa. A curare il progetto scenico è Stefano Boeri che utilizzerà per il Bosco delle Troiane gli alberi schiantati delle foreste della Carnia, che consentiranno di creare un ponte ideale tra il Friuli e la Sicilia.



"Lisistrata" - In scena dal 28 giugno al 6 luglio, sarà diretta da Tullio Solenghi, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano con il Trio formato con Massimo Lopez e l’indimenticata Anna Marchesini. Nel testo la protagonista diventa un’eroina e una portatrice di pace inducendo le donne a uno sciopero del sesso per costringere gli uomini a porre fine alla guerra. Nel ruolo di Lisistrata Elisabetta Pozzi



Il Festival Internazionale dei Giovani - L’Inda guarda anche ai ragazzi con la venticinquesima edizione del Festival Internazionale dei Giovani di Palazzolo Acreide, realizzata con il sostegno della Fondazione Sicilia: oltre 2400 studenti di 88 scuole dall’Italia e dal mondo si esibiranno sul palco del Teatro di Akrai, dall’11 maggio al 2 giugno.



Due eventi speciali - Il programma del Festival prevede due eventi unici di grande richiamo: il primo luglio Luca Zingaretti leggerà "La Sirena" dal racconto "Lighea" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; il 25 luglio si terrà l’unica tappa siciliana del tour mondiale di Ludovico Einaudi



Gli altri appuntamenti - Il 20 giugno sarà in programma "Agon", il processo simulato che vedrà salire sul banco degli imputati Elena di Troia. Tre sono le mostre allestite da maggio a settembre: al Museo Paolo Orsi l’esposizione delle opere di Umberto Passeretti, autore del manifesto ufficiale della Stagione 2019, alla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo le mostre di Matteo Basilé, da tre suoi scatti sono nati i manifesti delle tre produzioni dell’Inda al Teatro Greco, e l’esposizione sulle Orestiadi di Gibellina. L’Orecchio di Dionisio ospiterà 4 incontri che vedranno gli interventi di Eva Cantarella, Claudio Magris, Luciano Canfora e Lella Costa.