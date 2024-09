Il Teatro Arcimboldi apre il sipario su una "stagione incontenibile"

In cartellone altri due spettacoli che non sono solo narrazione artistica, ma anche provocazioni mirate a scuotere le coscienze, come Massimo Recalcati con "Scene da un Matrimonio" e Paolo Crepet con "Mordere il cielo". Teatro di narrazione anche per "Siffredi racconta Rocco", un inedito viaggio nella carriera del pornodivo tra aneddoti, suggestioni e ricordi. Sul palco del Tam anche tanta musica con artisti come Diodato, Fiorella Mannoia, Jack Savoretti, Jethro Tull e Anastacia, ma anche la band russa DDT guidata dal cantante Jurij Ševčuk considerato dal governo russo un dissidente per le sue posizioni pacifiste. Tam on Tour, gestito e coordinato da Alveare Produzioni, propone inoltre eventi internazionali esclusivi come l'unica tappa italiana della mostra immersiva "Tim Burton's Labyrinth", organizzata in collaborazione con il Comune di Milano alla Fabbrica del Vapore.