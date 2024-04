Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il cda che ha votato la nomina. Ortombina sarà sovrintendente designato dal primo settembre di quest'anno. L'attuale sovrintendente Dominique Meyer resterà in carica fino al primo agosto 2025. Rimarrà in carica fino al 2026 il direttore musicale Riccardo Chailly, quando è previsto l'arrivo di Daniele Gatti.

Nato a Mantova il 10 maggio 1960, diplomato al conservatorio di Parma, un lungo curriculum come professore d'orchestra corista, ma anche studioso (ha fra l'altro lavorato all'istituto nazionale di Studi Verdiani) Ortombina ha già lavorato alla Scala dal 2003 al 2007 come coordinatore artistico. In quell'anno ha lasciato Milano per diventare direttore artistico della Fenice dove dal 2017 è stato anche nominato sovrintendente. Sarà lui a dover decidere se alla Scala vorrà avvalersi di un direttore artistico e di un direttore generale, figura che Meyer ha cancellato dopo il pensionamento della storica direttrice Maria Di Freda. "Fino a che c'è Meyer la struttura organizzativa non cambia di una virgola" ha spiegato Sala aggiungendo di aver comunque consigliato ad Ortombina di ripristinare la figura del direttore "e mi sembra ci sia la sua disponibilità".

Meyer: "Il suo ufficio è già pronto" "Auguri a Fortunato Ortombina, il suo ufficio è pronto". Non manca il fair play al sovrintendente uscente della Scala Dominique Meyer che al suo successore ha già fatto preparare un badge di ingresso e uno studio perché possa lavorare nelle migliori condizioni possibili. Lunedì Meyer ha a lungo parlato con il sindaco Giuseppe Sala e gli ha assicurato, anche in una lettera che gli ha consegnato, la volontà di restare fino all'ultimo giorno del suo mandato che scade il 28 febbraio 2025. Si è invece preso un po' di tempo per riflettere sulla proposta che gli ha fatto il consiglio di amministrazione di prorogare il suo incarico fino al 1 agosto.