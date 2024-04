Al Teatro alla Scala per la prima volta due musicisti rom si esibiranno da solisti

"Un concerto di importanza etnomusicologica senza pari" lo definisce Marco Bartolini, primo violino della Rossini che con Santino Spinelli ha creato il genere "etnosinfonico, in cui la musica sinfonica è inserita all'interno di quella romani'". "La musica rom è stata abilmente sfruttata dai grandi compositori europei, che vi hanno attinto dal punto di vista ritmico e melodico - ha detto Santino Spinelli presentando l'evento, in conferenza stampa a Lanciano -. Il 10 alla Scala accadrà l'inverso: per la prima volta si utilizzerà un ensemble classico per suonare musica rom".

Per la Giornata internazionale dei Rom e Sinti

L'appuntamento fa parte delle iniziative allestite in Italia per la Giornata internazionale dei Rom e Sinti, che ricorre l'8 aprile, in collaborazione con l'Unar, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che quest'anno lancia la prima "Settimana della cultura rom e sinta". Sul palco milanese con loro anche Francesco Lattuada, alla viola in un quintetto di archi. Presidente della sezione Anpi del Teatro La Scala, Lattuada ha ricordato in conferenza stampa le forti influenze della musica romanì, una volta impropriamente detta gitana o tzigana, sulla cosiddetta musica colta, "nella lirica basti pensare al Trovatore o alla Carmen". Nel programma previste anche danze ungheresi di Brahms e brani tradizionali come "Gelem Gelem'. Con l'occasione sarà presentato il progetto che ispira il nuovo album "Romanó Basadioé", la magia della musica rom dell'Alexian Group guidato da Santino Spinelli.