Taylor Swift soffia il posto a Kim Kardashian e diventa la regina di Instagram

Non la ferma più nessuno. Dopo il trionfo agli MTV Video Music Awards, per Taylor Swift arriva un'altra soddisfazione. E' lei la regina di Instagram con ben 45,6 milioni di follower, superando così Kim Kardashian. Di sicuro, importante è stato il supporto delle amiche - da Selena Gomez a Cara Delevingne - con le quali posta spesso selfie sul social network. Cosa si inventerà la moglie di Kanye West per riprendersi lo scettro?