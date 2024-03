Gli ultimi mesi sono stati impegnativi per Taylor Swift, che sta girando il mondo in lungo e in largo con il suo Eras Tour.

Tgcom24

Problemi di salute per Taylor Swift: tour a rischio? Taylor Swift ha recentemente concluso una serie di concerti in Australia ed è approdata in Asia. Durante il primo live al National Stadium di Singapore è stata vista tossire durante la performance di "Delicate". I fan sono preoccupati che questo possa essere un segno del fatto che la Swift cancellerà il resto del suo tour mondiale Eras per curarsi. Il video è diventato virale e sui social in molti sono convinti che la popstar abbia bisogno di riposo. Un altra preoccupazione quindi per gli Swifties, che avevano protetto la loro beniamina dopo che erano finiti in Rete alcuni suoi finti scatti hard. L'episodio aveva costretto X a bloccare tutte le ricerche su Taylor Swift, per colpa delle immagini create dall'intelligenza artificiale che avevano invaso in poche ore Internet.

Taylor Swift e l'esclusiva milionaria La Swift si esibirà in altri tre spettacoli a Singapore, prima di volare in Francia per continuare il suo tour mondiale. La salute della popstar non è però l'unico motivo per cui si è parlato del suo soggiorno in Asia. I suoi fan del sud-est asiatico sono rimasti molto delusi dal fatto che abbia scelto di fermarsi solo a Singapore. L'Ente del Turismo del Paese l'ha infatti pagata 4,3 milioni di dollari a spettacolo per esibirsi in esclusiva e l'accordo ha scatenato l'ira degli Stati confinanti. Il primo ministro thailandese Srettha Thavisin, parlando all'iBusiness Forum di Bangkok, ha infatti dichiarato: "Il governo di Singapore è intelligente. Le hanno chiesto di non tenere altri spettacoli in Asia". Swift ha infatti registrato il tutto esaurito per sei serate al National Stadium e gli spettacoli di Singapore faranno probabilmente impennare l'economia del Paese, con buona pace dei vicini delusi.

