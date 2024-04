La pop star americana pubblica Il nuovo disco "The Tortured Poets Department", l'artista sarà live in Italia il 13 e 14 luglio a San Siro con due date completamente sold out

Il nuovo progetto discografico " The Tortured Poets Department " arriva dopo "1989 (Taylor’s Version)", uscito il 27 ottobre 2023 e certificato disco d’oro in Italia. È la quarta re-incisione della discografia della pop star americana, dopo "Fearless", "Red" e "Speak Now", uscito il 7 luglio 2023. La pubblicazione è accompagnata da " Fortnight ", il primo singolo del progetto discografico in radio, realizzato in collaborazione con Post Malone . L'artista sarà live in Italia il 13 e 14 luglio a San Siro con due date completamente sold out.

Tgcom24

Una antologia di 31 tracce Non solo. A poche ore dalla pubblicazione, la popstar internazionale ha sorpreso i fan annunciando sui social la versione speciale del nuovo progetto discografico, "The Tortured Poets Department - The Anthology" per un totale di 31 tracce: "Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle con voi, quindi ecco la seconda puntata di TTPD: The Anthology. 15 canzoni in più. E ora la storia non è più mia... è tutta vostra".

Leggi Anche Taylor Swift regina anche al cinema: record di incassi al box office

Ecco cosa dice sul nuovo album Sul nuovo album Taylor Swift ha aggiunto attraverso i social: "Un'antologia di opere inedite che riflettono eventi, opinioni e sentimenti di un momento fugace e fatalista, sensazionale e doloroso in egual misura. Questo periodo della vita dell'autore è ormai concluso, il capitolo è stato chiuso. Non c'è nulla da vendicare, non ci sono conti da regolare una volta che le ferite si sono rimarginate. E, riflettendoci meglio, un buon numero di esse si sono rivelate autoinflitte. Chi scrive è fermamente convinto che le nostre lacrime diventino sacre sotto forma di inchiostro su una pagina. Una volta che abbiamo raccontato la nostra storia più triste, possiamo liberarcene".

Il primo singolo "Fortnight" con Post Malone La pubblicazione è accompagnata da "Fortnight", il primo singolo del progetto discografico in radio, realizzato in collaborazione con Post Malone per il quale sarà online anche il videoclip ufficiale da sabato 20 aprile. Per annunciare il singolo di apertura della nuova era musicale, Taylor Swift ha dichiarato sui social: "Sono una grande fan di Post per la sua scrittura, la sua sperimentazione musicale e le melodie che crea e che rimangono in testa per sempre. Ho potuto assistere in prima persona alla magia della sua creatività quando abbiamo lavorato insieme a 'Fortnight'. Non vedo l'ora che possiate ascoltare questa canzone".

Artista multiplatino Quest’anno l’artista multiplatino e regina del pop internazionale è entrata nella storia dei Grammy Awards aggiudicandosi il record di prima artista a vincere per quattro volte il premio come "Album of the year" con "Midnights", certificato disco di platino in Italia, dopo aver già vinto in precedenza con "Fearless" (2010), "1989" (2016) e “Folklore” (2021), certificato disco di platino. Prima di lei ci erano riusciti solamente Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra vincendone tre.

Taylor e l'Eras Tour Con il suo "Eras Tour", Taylor non smette di stupire i suoi fan esibendosi in un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni "Taylor’s Version". Il tour, che approderà anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento il 13 e il 14 luglio, sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelle di un terremoto di magnitudo 2.3.

Leggi Anche Taylor Swift influenzata sul palco di Singapore, i fan preoccupati per lei