Taylor Swift sta per calare in Italia: 10 cose da sapere sull'"Eras Tour"

Con oltre tre ore di durata e considerate le tante date da affrontare, l'Eras Tour per Taylor Swift è molto impegnativo. Per prepararsi si è allenata utilizzando una routine di allenamento personalizzata messa a punto per lei dal personal trainer Kirk Myers: Taylor ha cantato ogni giorno l'intera scaletta correndo su un tapis roulant, si è allenata nella danza per tre mesi prima del primo spettacolo rinunciando anche agli alcolici.