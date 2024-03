Il nuovo singolo dell'artista, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, arriva dopo un periodo di pausa e di studio , e segna ufficialmente l’inizio della nuova fase artistica del cantautore, dopo un anno da protagonista che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino), oltre ai sold out del suo primo tour nei palazzetti e dei live estivi 2023.

Il significato del brano “Veleno” è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi. Scritto da Tananai e prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta, “Veleo" è il primo singolo dell’artista per Eclectic Records/Capitol Records Italy.

La sosta di sei mesi A fine settembre 2023 Tananai ha annunciato su Instagram di avere bisogno di prendere una pausa: "Devo capire cosa mi è successo in questi due anni. Con un post l'artista ha salutato i fan, annunciando un periodo di stop dai riflettori dopo due anni incredibili che gli hanno stravolto la vita. "Mi fermo per un pochino perché si è chiuso questo cerchio con l’ultima data del tour. È stato bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo... del mio collo. Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, da quel Sanremo Giovani fuori di testa, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e di essere ascoltata, perché ce lo meritiamo".

Il messaggio su Instagram E adesso il ritorno, annunciato sempre sui social condividendo con i suoi fan i suoi pensieri: "Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto.

Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene.