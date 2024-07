Tami Tsunami da OnlyFans all'hip hop: debutto con "Dura" in compagnia di Guè

Tutto è nato dalla mia passione per la musica hip hop e r&b, per lo più americana, fin da quando avevo 13 anni. Da lì parte il percorso che mi porta tra i 17 e i 19 anni a registrare qualche brano in studio. E' una cosa che poi ho dovuto accantonare per necessità, per buttarmi nel mondo del lavoro, per dare una mano in casa. Però la musica l'ho sempre portata avanti come passione, ascolto e interesse, anche se non ho continuato a scrivere e a registrare il studio.