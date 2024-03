Tgcom24

"In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L'ho scoperto quest'estate e mi ha cambiato la vita", ha risposto Tallulah ad un follower che la elogiava per aver pubblicato la clip, chiedendole se il disturbo le fosse stato diagnosticato da piccola.



La neurodiversità come risorsa In un commento separato Tallulah si è poi definita "neurospicy", che è un modo divertente per dire neurodiverso o descrivere forme di neurodivergenza, ovvero diversi modi di pensare o sperimentare il mondo, che differiscono da ciò che è considerato “tipico” nella società (noto anche come neurotipico).

Comprende condizioni come disturbi dello spettro autistico, dislessia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), discalculia, sindrome di Tourette e altri.



La neurodiversità può essere vista come un punto di forza piuttosto che come un limite poiché coloro che soffrono di queste condizioni spesso hanno prospettive e idee uniche che possono essere estremamente preziose. In effetti, molte aziende hanno iniziato ad abbracciare la neurodiversità nelle loro pratiche di assunzione per sfruttare questa potenziale fonte di creatività e innovazione.

