L'attrice statunitense, tra le stelle emergenti degli ultimi anni, si è imposta per il suo talento con serie come " Euphoria " e " The White Lotus ", ottenendo anche due candidature agli Emmy. Ma anche per la sua bellezza prorompente. E se per via di questa si trova ogni tanto sotto attacco da parte degli haters sui social, lei dimostra di saper rispondere per le rime anche con una buona dose di ironia. Come ha fatto qualche giorno fa, postando una foto in cui indossa una felpa con la scritta: "Scusate se ho tette favolose e opinioni corrette".

In questo caso il riferimento non era generico ma mirato. Settimana scorsa infatti la produttrice cinematografica Carol Baum. Settimana scorsa infatti la Baum, intervistata sul palco dopo una proiezione del suo film del 1988, "Dead Ringers", a Pleasantville, ha raccontato di aver visto in aereo la commedia romantica "Anyone But You" di cui la Sweeney è protagonista, trovandola "inguardabile". E ha poi detto di aver chiesto agli studenti del suo corso di produzione alla USC School of Cinematic Arts di spiegarle "quella ragazza: non è bella, non sa recitare. Perché è così sexy?".

I rappresentanti dell'attrice hanno risposto subito in modo piccato ("E' triste che una donna nella posizione di condividere la sua competenza ed esperienza scelga invece di attaccare un'altra donna") mentre Sweeney ha lasciato passare qualche giorno. Dopodiché si è affidata a un capo di abbigliamento che parlasse per lei... In un post che riprendeva alcune foto della vacanza che sta facendo, ha incluso uno scatto in cui indossa una felpa con la frase "Scusa se ho delle tette fantastiche e delle opinioni corrette" stampata sul davanti.