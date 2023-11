Susan Sarandon si schiera con la Palestina: scaricata da un'agenzia di Hollywood

Susan Sarandon è stata scaricata dall'agenzia di talenti di Hollywood Uta, United Talent Agency per aver partecipato a un comizio pro-Palestina a New York durante il quale ha fatto commenti giudicati anti-semiti.

Leggi Anche Apple sospende la pubblicità su X dopo il post antisemita di Elon Musk

Tgcom24

Le frasi incriminate "Ci sono molte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento e stanno avendo un assaggio di cosa vuol dire essere musulmano in questo paese" ha detto Susan Sarandon che ha invitato a parlare a sostegno dei palestinesi nella guerra tra Israele e Hamas. "Le persone si pongono domande, le persone si oppongono, le persone si istruiscono, le persone si allontanano dal lavaggio del cervello iniziato quando erano bambini" ha aggiunto l'attrice premio Oscar per il film "Dead Man Walking".

Susan Sarandon ha anche intonato il coro "dal fiume al mare" con cui i manifestanti invocano l'eliminazione dello Stato di Israele e la creazione di uno Stato palestinese che si estenda, appunto, dal fiume Giordano al Mediterraneo. Si tratta inoltre di un grido di battaglia utilizzato da Hamas, per questo viene visto da molti come un vero e proprio appello antisemita alla distruzione dello Stato ebraico.

Susan Sarandon, un'attrice tra film e impegno politico Oltre alla sua carriera artistica, Susan Sarandon è anche una donna impegnata politicamente e socialmente, che ha partecipato a diverse manifestazioni e iniziative a favore dei diritti umani, della pace e dell'ambiente. È stata arrestata nel 1968 per aver protestato contro la guerra in Vietnam. Sarandon è stata nominata ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF nel 1999 e ha ricevuto il premio umanitario Action Against Hunger nel 2006. Non ha avuto timore di attaccare l'Academy degli Oscar accusandola di essere una lobby dove a vincere era solo il denaro. Nel 2022 è diventata ambasciatrice di HALO Trust, la più grande organizzazione umanitaria di sminamento. Nel 2023 ha ricevuto il premio alla carriera al Lucca Film Festival, dove ha espresso la sua opinione critica su Hollywood e sull'intelligenza artificiale mentre nello stesso anno, premiata a Catanzaro ha espresso il desiderio di ottenere la cittadinanza italiana.

I precedenti tra i vip di Hollywood L'agenzia Uta è una delle più importanti al mondo. Con sede a Beverly Hills, rappresenta, tra gli altri, artisti come Johnny Depp, Harrison Ford e Charlize Theron. E un portavoce dell'agenzia ha confermato che l'attrice non sarà più una delle loro clienti. Quello di Susan Sarandon, non è l'unico caso ad aver scatenato un putiferio nell'opinione pubblica americana. Roger Waters, ex bassista e co-fondatore dei leggendari Pink Floyd, ha dichiarato di essere stato respinto da alcuni hotel a Buenos Aires e Montevideo per le prossime date del suo tour a causa di un "boicottaggio" contro di lui organizzato dalla "lobby israeliana" per via delle sue posizioni sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Posizioni che la stessa Sarandon aveva sposato in più di un'occasione. Tanto che la stessa Sarandon aveva lanciato una petizione per Waters quando all'ex leader dei Pink Floyd voleva essere impedito di esibirsi a Francoforte per presunte dichiarazioni antisemite. Il mese scorso, Maha Dakhil, una delle maggiori agenti della Creative Artists Agency (Caa), ha dato le dimissioni dopo aver condiviso una storia su Instagram in cui sosteneva che Israele stia compiendo un genocidio.