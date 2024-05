Lo ha reso noto l'agente Sean Clark. Nel film aveva avuto la brevissima parte di Chrissie Watkins, una donna che lascia una festa notturna per fare un bagno in mare, ma viene ferocemente attaccata a morte.

L'attrice Susan Backlinie, che ne "Lo Squalo" di Steven Spielberg fu la prima vittima dell'animale al largo di una spiaggia del New England, è morta a 77 anni di infarto nella sua casa in California.

Leggi Anche Auguri Steven Spielberg: il genio di Hollywood compie 70 anni

Tgcom24

Ruolo breve ma iconico ne "Lo Squalo" Ne "Lo Squalo", tratto dall'omonimo romanzo del 1974 di Peter Benchley, Susan Backlinie (che era anche una stuntwoman), era apparsa con un piccolo ma significativo ruolo. E' infatti la prima vittima del terribile squalo bianco nelle sequenze di apertura del film. Per creare l'effetto della donna tirata sott'acqua dall'animale, l'attrice fu legata a un guinzaglio ancorato al fondo marino e deliberatamente non informata che sarebbe subito finita sott'acqua per provocare in lei l'effetto di una autentica sorpresa. Una decina di uomini avevano azionato le corde attaccate ai jeans che aveva indosso per girare la scena nelle acque dell'isola di Martha's Vineyard al largo delle coste del Massachusetts.

Protagonista della scena più pericolosa de "Lo Squalo" Nel documentario Jaws: The Inside Story, Spielberg aveva descritto la sequenza come "una delle più pericolose mai girate per un cascatore". Le grida della donna che sta per essere sbranata furono registrate successivamente. L'attore Richard Dreyfuss, che nel film ha la parte dell'oceanografo Matt Hooper, ha raccontato che il regista "le fece piegare la testa all'indietro e urlare mentre le versava acqua nella gola": una tecnica, ha detto Dreyfuss, "che oggi verrebbe descritta come waterboarding".