Ecco il trailer di "Lupin III: The First", il film in computer grafica sul ladro gentiluomo

E' stato diffuso il trailer di "Lupin III - The First", il primo film in computer grafica del celebre personaggio creato da Monkey Punch. Una nuova adrenalinica avventura in giro per il mondo, da Parigi al Brasile, inseguito, come sempre, dall'ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko. Il film sarà nelle sale italiane il 27 febbraio.