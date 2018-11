Johnny Depp: vampiro playboy per Burton

14:11 - Johnny Depp e Tim Burton: due nomi, una garanzia. Esce nelle sale l'11 maggio la commedia gotica "Dark Shadow", ottava collaborazione tra il visionario regista e l'eclettico attore, che per l'occasione ha vestito anche i panni di produttore. Il progetto nasce dalla passione di entrambi per l'omonima serie tv degli anni 70, la prima a sdoganare il genere horror e a portare vampiri e mostri nel pomeriggio americano.

"Sia io che Tim ne eravamo grandi fan - ha dichiarato Johnny Depp - e quando sul set di "Sweeney Todd" gli ho fatto presente che avremmo dovuto fare un film sui vampiri, il nostro pensiero è andato a quel ricordo d'infanzia, quando da scuola correvamo a casa per non perdere una puntata del nostro show preferito. Per la televisione di allora un soggetto così dark, parlare di vampiri e streghe, era qualcosa di mai visto. Credo sia stato questo il fascino di quella serie".



"Dark Shadows" racconta la storia di Barnaba Collins che, per un maleficio della strega Angelique, viene trasformato in un vampiro e sepolto vivo in un bosco. Barnaba tornerà alla luce 200 anni dopo, nel pieno degli anni Settanta e si troverà catapultato in un mondo decisamente cambiato.



Nel cast, oltre a Johnny Depp, anche Eva Green, Helena Boham Carter e Michelle Pfeiffer, altra grande fan della serie tv. "Quando ho saputo che Tim Burton stava facendo un film su quella serie ho preso coraggio l'ho chiamato - ha confessato l'attrice - non sapevo nemmeno se c'era una parte per me, ma sapevo che avrei fatto qualsiasi cosa per farne parte".