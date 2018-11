"Isabelle", Mirko Locatelli firma la storia di una donna e suo figlio travolti dal destino

Isabelle è un’astronoma e professoressa francese, vive in Italia in una grande casa immersa tra i vigneti sulle colline nei pressi di Trieste. Tra il sole che illumina la campagna e il mare a pochi chilometri, anche questa estate il figlio Jérôme va a trovare la mamma per qualche giorno insieme alla compagna Julie. Ma stavolta qualcosa turba l'animo del ragazzo. Isabelle è pronta a fare qualsiasi cosa per lui, ma l’incontro con Davide, un giovane che sta attraversando un momento di grande difficoltà, stravolgerà le loro vite e la donna dovrà compiere una scelta che porterà inevitabilmente a un epilogo doloroso.



Questo è il terzo film del regista milanese Mirko Locatelli: "Il primo giorno d’inverno" ha partecipato alla 65^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, mentre "I corpi estranei" viene presentato in Concorso al Roma Film Festival. "Quando ho iniziato a immaginare una direzione per Isabelle, mi sono imposto di rifuggire gli stereotipi del cinema di genere, a vantaggio degli aspetti più intimi dei singoli personaggi, tutti incapaci di gestire un ruolo che la vita gli ha riservato loro malgrado. Ho sempre pensato a Isabelle come uno di quei personaggi del teatro borghese di Augier o Dumas, che portano il gioco della vita e della morte sul palcoscenico, che lottano contro sé stessi e il loro sistema di valori pur di proteggere la propria posizione sociale", ha raccontato il regista.