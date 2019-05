"Dolor Y Gloria", viaggio nella memoria per Pedro Almodovar

" Dolor y gloria " di Pedro Almodovar è una confessione, un viaggio nella memoria per il maestro spagnolo che trova il suo alter ego nel regista 60enne e sulla via del tramonto Salvador Mallo. Tra passato e presente il protagonista cerca di ricongiungersi con le proprie emozioni. Tgcom24 offre una clip esclusiva del film con Antonio Banderas e Penelope Cruz candidato alla Palma d'oro al Festival di Cannes .

"Dolor y Gloria" racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli Anni 60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante.

La scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza.