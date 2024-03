Tgcom24



"Scusate, non è nello spettacolo", ha spiegato l'attore per far capire cosa stava accadendo, prima di uscire di scena definitivamente. Fresi è stato soccorso dal 118 prontamente allertato dal teatro e che gli ha prestato le prime cure mediche. Il personale del Centro Lucia di Botticino ha successivamente aggiornato il pubblico sulla sua pagina Facebook sulle condizioni di salute dell'attore rassicurando tutti e fornendo informazione su come recuperare la rappresentazione persa: "In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo".