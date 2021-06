"Spiral", thriller diabolico tra omicidi e misteri

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in "Spiral", il nuovo adrenalinico capitolo della saga di Saw. Il film arriva nelle sale il 16 giugno, Tgcom24 offre una clip esclusiva. "Spiral – L’eredità di Saw" è diretto da Darren Lynn Bousman e scritto da Josh Stolberg e Peter Goldfinger. Nel cast Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols e Samuel L. Jackson.