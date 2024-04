La Posh Spice ha festeggiato il suo compleanno con un party super esclusivo e ha chiamato a rapporto le sue compagne di palcoscenico Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C. per una vera e propria reunion. Tra i 100 invitati anche Tom Cruise, Salma Hayek col marito Francois-Henri Pinault, Rosie Huntington-Whiteley, Eva Longoria e Gordon Ramsay.

Le Spice Girls si riuniscono per i 50 anni di Victoria e David Beckahm le riprende mentre si esibiscono in una delle loro hit più famose "Stop".

Tgcom24

Senza badare a spese "Best night ever", l'ha definita la stessa Victoria, postando il video ripreso dal marito e diventato subito virale sul web: "La migliore serata di sempre". E così deve essere stata. Location prestigiosa ovvero l'esclusivo club privato Oswald's di Mayfair, invitati super vip, che fino al mattino si sono goduti cena, bevande e cocktail, circa 3mila bottiglie di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla festeggiata, cinquecento di champagne e una gigantesca torta di compleanno. David non ha badato a spese e pare che abbia sborsato complessivamente circa 250mila sterline (come scrive il Daily Mail). Unico piccolo intoppo: nonostante tutti i suoi sforzi, il piede che Victoria si è rotto nelle scorse settimane e che l'ha costretta a fare affidamento sulle stampelle non era guarito a tal punto da fargliele abbandonare completamente. Ma la Posh Girl ha comunque voluto indossare tacchi a spillo per l'occasione. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham)

Le reunion delle Spice Due anni fa, nel novembre 2022 i fan delle Spice Girls erano tornati a sognare con un'altra reunion in occasione di un altro cinquantesimo, quello di Geri Halliwell. Per l'occasione Victoria Beckham aveva raggiunto Mel C ed Emma festeggiare insieme la loro compagna. All'appello mancava però Mel. B.



Nel 2012 le cinque ragazze si sono riunite per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Londra dove hanno cantato due tra i loro più grandi successi: "Wannabe" e "Spice up your life". Successivamente nel 2019 si sono poi riunite per un tour commemorativo con date in Irlanda e nel Regno Unito al quale Victoria non ha partecipato pur dando il suo benestare.

Trent'anni di Spice Girls Quest'anno le Spice Girls festeggiano il 30esimo anniversario dal loro debutto. Con il solito tam tam, basato su rivelazioni di insider e presunte fonti, i tabloid britannici hanno più volte parlato di una reunion delle cinque ex Spice per una serie di date di un tour celebrativo. Ma la notizia è rimasta per ora solo un rumor. Di recente però Mel B, durante il programma televisivo "Loose Women", sembrerebbe aver confermato che le Spice Girls si ritroveranno in occasione dei 30 anni dalla fondazione della girlband.

"Sicuramente faremo qualcosa", ha detto: "Probabilmente ora verrò zittita, ma ormai l’ho detto... Annunceremo qualcosa nel corso di quest’anno. Ora sono davvero fregata!".



Il gruppo è andato in tour l’ultima volta nel 2019, senza Victoria.

L’iconica band si è formata nel 1994 per poi sciogliersi nel febbraio 2001, quando le cinque ragazze hanno avviato delle carriere da soliste.