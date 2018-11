Spice Girls sold out: loro festeggiano ballando in cucina

I biglietti del tour delle Spice Girls sono andati esauriti in pochi minuti e le ragazze hanno festeggiato il record ballando in cucina, amiche e complici come ai vecchi tempi. Mel B, Mel C, Emma e Geri hanno aggiunto nuove date al tour, per dare la possibilità ai fan di vederle dal vivo, e su Instagram hanno ringraziato il loro pubblico per il supporto: "Wow, che giornata!! Grazie, vi amiamo #bestfansintheworld #happytears".