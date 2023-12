I lutti del mondo dello spettacolo 2023: da Gina Lollobrigida a Tina Turner

Fotogallery - I Fast Animals and Slow Kids in teatro

Fotogallery - I Fast Animals and Slow Kids in teatro

Il 26 marzo è morto a Roma l'attore Ivano Marescotti, dopo essere stato ricoverato per il peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. Il 12 giugno ci ha lasciato anche l'attore e regista Francesco Nuti, mentre il 22 agosto a Milano si è spento Toto Cutugno . A renderlo immortale "L'Italiano", canzone diventata un simbolo del Belpaese all'estero e della sua carriera internazionale. Il 6 settembre è morto a Roma Giuliano Montaldo , attore e regista di numerosi film come "Sacco e Vanzetti", "L' Agnese va a morire" e "Gli occhiali d'oro". A 89 anni se n'è andata quest'anno anche il soprano italiano Renata Scotto , che nella sua lunga carriera si è esibita nei teatri più prestigiosi del mondo. Il 19 novembre 61 anni se n'è andata anche la modella, attrice e scrittrice Anna Kanakis . La sua carriera iniziò nel 1977 quando, a soli 15 anni, venne eletta Miss Italia.

La scomparsa di Tina Turner

A inizio anno negli Stati Uniti si sono spente la 54enne Lisa Marie Presley (12 gennaio), figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson, e il chitarrista e cantautore David Crosby (18 gennaio). Il 25 aprile è scomparso anche il "Re del calypso" Harry Belafonte, il primo artista a vendere più di un milione di copie. Il mondo della musica il 24 maggio ha salutato per l'ultima volta la regina del rock Tina Turner, morta a 83 anni . Dopo una lunga malattia la diva si è spenta nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Il 27 settembre, dopo una polmonite, se n'è andato anche l'attore britannico Michael Gambon, popolare per aver interpretato Albus Silente nella saga di "Harry Potter".