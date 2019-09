Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme a Venezia

Rieccoli di nuovo insieme, Monica Bellucci e l'ex marito Vincent Cassel. Anche se solo per un giorno, hanno fatto sognare i fan. No, non c'è nessuna reunion. I due sono i protagonisti della nuova versione di "Irréversible", il film di Gaspar Noè che scandalizzò il Festival di Cannes nel 2002 e che ora viene riproposto alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica questa volta rimontato al contrario. Ovvero in modo corretto, in ordine cronologico e non più come un sistema di flashback. Un film che fece molto scalpore per la scena dello stupro brutale tra Monica e Vincent.