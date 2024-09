Brad Pitt e George Clooney superstar a Venezia 81: bagno di fan al Lido

Il film uscirà nelle sale cinematografiche in edizione limitata, a partire dal 20 settembre, prima di arrivare su Apple TV+ il 27 settembre. Secondo i rumor che arrivano dagli Usa, per il film era inizialmente prevista un'uscita più massiccia nelle sale e per questo gli attori hanno anche rinunciato a una parte del loro stipendio. Poi, il cambio di rotta di Apple che ha deciso di accorciare drasticamente i tempi per il suo approdo sulla piattaforma. Un "peccato" per Clooney. "Ci sarebbe piaciuto, lo volevamo. Ecco perché Brad e io abbiamo restituito parte dei nostri soldi", ha detto ancora, aggiungendo che un rapporto del New York Times ha sovrastimato di milioni l'importo in dollari dei loro stipendi, che secondo il quotidiano della Grande Mela si sarebbero aggirati sui 35 milioni di dollari ciascuno. Ma non è lo streaming che Clooney condanna: "Lo streaming, ne abbiamo bisogno, la nostra industria ne ha bisogno. Traggono vantaggio anche dall'avere film distribuiti e stiamo capendo come farlo, non l'abbiamo ancora capito. Quando ero un giovane attore c'erano 64 tv, il lunedì mattina aprivamo il giornale e cercavamo di vedere se eravamo in top ten. Era un lavoro. Abbiamo bisogno delle piattaforme come Amazon e Apple, portano dei benefici, è una rivoluzione nell'industria", ha detto Clooney. Pitt ha aggiunto: "Penso che saremo sempre romantici riguardo all'esperienza cinematografica, ma allo stesso tempo adoro l'esistenza degli streamer, è un delicato equilibrio. Si aggiusterà da solo".