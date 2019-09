Shire Music Festival accende Crema

La nuova edizione dello SMF si prospetta in grande stile, con due grandi palchi e oltre 12 ore di musica non stop, dalle primissime ore del pomeriggio e fino alla mezzanotte. In questi ultimi giorni è stata completata la line up internazionale con l'annuncio della partecipazione di Gammer e Rudeejay per il Mainstage e di i Boro Boro, Nayt e Trigno per lo stage Groove dedicato alla Musica hip hop più influente del momento.



Il Mainstage sarà interamente riservato alla musica EDM, DANCE ed ELETTRONICA per forti emozioni allo stato puro con i dj nazionali ed internazionali più famosi del pianeta che ci faranno ballare fino alle prime luci del mattino. Su questo palco si alterneranno tra gli headliners le performance di Da Tweekaz, Brohug, Gammer, Spag Heddy, Oddprophet, Zonderling insieme a Nextars, Slvr, Rudeejay, Fellows, The S e Dasko.



Il Groove stage sarà invece destinato alla musica Hip Hop contemporanea più amata dell’ultimo periodo. Protagonisti sul palco del Groove stage saranno Tedua, Jake La Furia, Tormento, Nayt, Boro Boro, Big Fish e Trigno. Questo palco si presenterà in una veste completamente rinnovata rispetto allo scorso anno e avrà le dimensioni quasi del Mainstage.