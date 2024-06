Wild aveva sostituito Tony Hadley nella band Spandau Ballet nel 2018, per essere poi "licenziato" nel 2020 in diretta su This Morning di ITV. un'umiliazione, come aveva dichiarato il cantante a The Sun, che lo aveva portato quasi al suicidio. Prima degli Spandau il musicista si era esibito con sucesso nel West End in "We Will Rock You" e "Million Dollar Quartet", dove aveva cantato per la prima volta con il bassista degli Spandau, Martin Kemp.