Sophie Turner dimentica Joe Jonas con un aristocratico inglese

Sono passati anni dal suo ruolo di aspirante regina degli Stark in "Game of Thrones", ma Sophie Turner ha finalmente trovato un compagno alla sua "altezza".

Leggi Anche Sophie Turner denuncia Joe Jonas: lo accusa di aver rapito le figlie

Leggi Anche Per Sophie Turner e Joe Jonas la favola è finita: la coppia divorzia

Tgcom24

Dopo i primi scatti rubati, la Turner è uscita allo scoperto pubblicando sui social gli scatti della sua vacanza sulla neve insieme al nuovo compagno e un'altra coppia di amici. Per ora non ha condiviso nessun bacio ed entrambi sono nascosti dal casco e dagli occhialoni da neve. E' evidente però che ora ci sia lui al fianco dell'attrice, dopo il turbolento divorzio dal cantante Joe Jonas. L'ha infatti taggato nelle foto, per "presentarlo" ufficialmente ai suoi oltre 14 milioni di follower. Di certo Pearson è un buon partito. E' infatti il rampollo di una nobile famiglia inglese e in quanto primogenito anche legittimo erede del titolo di visconte di Condray (una delle contee in cui è diviso il territorio del Sussex). Il 28enne ha però anche una sua attività, una casa editrice di testi scolastici, e non è nuovo alla cronaca rosa. Tempo fa, infatti, il suo nome finì sui tabloid inglesi per la frequentazione con la principessa Maria Olympia di Grecia, discendente della famiglia reale di Atene.

In cima ai monti la 27enne pare aver ritrovato il sorriso, dopo il difficile divorzio dall'ex marito Joe Jonas sposato nel 2019 e da cui ha avuto due figlie Willa (nata nel 2020) e Delphine (nata nel 2022). Proprio sulla custodia delle bambine si era giocata a fine 2023 la partita più dura tra i due ex coniugi. La Turner lo scorso settembre aveva infatti denunciato il cantante di aver rapito le figlie e di aver trattenuto i loro passaporti, dopo aver passato le vacanze con le bambine. Nei documenti del tribunale, Sophie affermava che Joe avesse violato il loro accordo di custodia condivisa e che le bambine fossero state "sottratte o trattenute illegalmente" dal 20 settembre 2023. Sophie aveva chiesto al giudice di ordinare a Joe di riportare i bambini nella loro casa in Gran Bretagna, dove la famiglia si era trasferita da Miami il 10 aprile 2023. Sophie aveva sostenuto che sia lei che Joe avevano concordato di stabilirsi in Inghilterra prima del loro divorzio e che stavano vendendo la loro proprietà a Miami.