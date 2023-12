Sophie and the Giants, sogni da sirena senza veli

La cantante britannica ha postato su Instagram degli scatti in cui appare nuda in vasca da bagno

La popstar britannica infatti ha postato su Instagram alcuni scatti in cui appare nuda in vasca da bagno con giusto due conchiglie a coprire i capezzoli per sfuggire alla censura del social. "Mi sono trasferita in riva al mare per vivere i miei sogni di sirena" scrive la cantante, che nelle immagini completa il "look" da sirena con due orecchie a punta realizzate con un filtro del social.

Sophie and the Giants stuzzica i suoi fan e follower con fantasie tra il favolistico e l'erotico.

Ironica, spigliata e maliziosa, Sophie and the Giants non è solo una postar che negli ultimi anni è stata capace di sfornare hit di grande presa, ma si diverte a fare un uso del suo profilo social che non passa inosservato. Qualche settimana fa, in un post ha messo l'immagine di una ragazza in abiti succinti arrestata da due agenti, con la scritta: "Io se essere insopportabilmente sexy e divertente diventasse illegale". In effetti Sophie sa essere sia l'una che l'altra cosa. E i suoi follower apprezzano molto questo suo doppio lato.