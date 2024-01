Sinead O'Connor è morta per cause naturali.

Scotland Yard aveva infatti fornito pochi dettagli sulla fine di O'Connor, limitandosi a dire di averla trovata senza vita nella sua casa e di non considerarne la morte come "sospetta" per rinviare al referto definitivo di un'autopsia disposta dal medico legale ogni conclusione certificata sulle cause ultime del decesso.

Il grande dolore per il figlio 17enne morto suicida Dopo la scomparsa della cantante, simbolo della musica contemporanea irlandese e vincitrice di un Grammy, i media avevano ricordato i disordini bipolari che la affliggevano oltre al messaggio sulla soglia della disperazione da lei diffuso nel 2022 attraverso i social dopo il suicidio di uno dei quattro figli, il 17enne Shane. Difficili sono stati anche i suoi rapporti con i tre ex mariti: nel 2016 accusò il primo, John Reynolds, di averla abbandonata e di aver sempre voluto la sua morte.

In migliaia ai funerali Ai funerali di O'Connor a Dublino dello scorso agosto avevano partecipato migliaia di persone per l'ultimo, triste saluto alla tormentata leggenda della musica. La morte della O'Connor suscitò un'ondata di cordoglio da parte dei suoi moltissimi fan, tra cui altri musicisti e celebrità in tutto il mondo, in particolare nella sua patria, l'Irlanda. Il giorno del suo funerale centinaia di persone si sono schierate lungo il percorso del corteo a Bray, la cittadina irlandese a 20 chilometri a sud di Dublino che ha chiamato casa per 15 anni.

Stava lavorando a un album e un film La volontà della musicista, salita alla ribalta internazionale negli Anni 90 e famosa per il grande successo internazionale "Nothing Compares 2 U", è stata un grande successo, di criticare in particolare la Chiesa cattolica l'ha vista vilipesa da alcuni e lodata come pioniera da altri. Gli agenti della O'Connor hanno rivelato che prima di morire stava completando un nuovo album (ne ha pubblicato 10 in studio in tutta la sua carriera) e pianificando un tour, nonché un film basato sulla sua autobiografia "Rememberings".

I problemi di salute mentale La musicista aveva anche parlato pubblicamente della sua salute mentale, dichiarando nel 2007 alla conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey di aver lottato con pensieri di suicidio e di aver ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare. Più di recente aveva evitato le luci della ribalta, in particolare dopo la morte del figlio Shane, morto suicida nel 2022 all'età di 17 anni.