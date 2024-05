Al cinema ritorneremo nella Terra di Mezzo.

"Il Signore degli Anelli" avrà due nuovi film che esploreranno, espandendolo, l'universo della saga, dopo le due trilogie firmate da Peter Jackson. Proprio il regista è al lavoro sui nuove pellicole, con la prima in arrivo nelle sale nel 2026 stavolta imperniato sul personaggio di Gollum. "The Hunt for Gollum" avrà come regista e attore proprio l'interprete del personaggio nella trilogia cinematografica, l'attore e regista britannico Andy Serkis.