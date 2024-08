Un grande spavento, e sicuramente anche tanto dolore, ma che non hanno tolto la voglia di scherzare a Sid Wilson e a Kelly Osbourne. Mentre lui era ancora in ospedale, la moglie lo ha ripreso e ha postato il video con in sottofondo "This Girl is on Fire" di Alicia Keys, poi ha continuato a casa con la musica a tema "incendiario" scegliendo "Firestarter" dei Prodigy, "Great Balls of Fire" di Jerry Lee Lewis, "We didn't start the Fire" di Billy Joel e "Set the Fire to the Rain" di Adele", sempre inquadrando suo marito con il viso segnato dalle ustioni.