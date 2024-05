I legali di Shiva: "Si difese da un'aggressione"

A febbraio i suoi legali sono riusciti a ottenere i domiciliari e ora con il rito abbreviato puntano a una riduzione della pena, in caso di condanna. "Siamo fiduciosi, nel corso del processo riusciremo a dimostrare che Shiva non ha fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni subite", avevano dichiarato i legali Marco Campora e Daniele Barelli al momento del suo rilascio. Secondo la difesa, Shiva ha agito in legittima difesa dopo essere stato attaccato da Alessandro Maria Rossi e Walter Pugliesi, entrambi lottatori di arti marziali miste (MMA). L’aggressione avrebbe causato la rottura della sua mandibola. Shiva ha continuato a fare musica anche durante i mesi di permanenza nel carcere di San Vittore (durante i quali Shiva è diventato anche papà). In "Milano shotta freestyle" parla esplicitamente di quanto gli è capitato, dipingendo il mondo delle gang milanesi.