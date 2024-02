"Siamo fiduciosi, nel corso del processo riusciremo a dimostrare che Shiva non ha fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni subite", hanno detto i due avvocati di Shiva. A ottobre il trapper era stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L'indagine era nata dopo una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese (Milano) la sera dell'11 luglio, davanti alla sua casa discografica. Qui due giovani milanesi rimasero feriti da colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il tentato omicidio sarebbe avvenuto durante un tentativo di aggressione che i due avrebbero messo in atto nei confronti del rapper, che a fine novembre è diventato padre .

La musica dal carcere

A gennaio Shiva ha lanciato il nuovo singolo dal carcere di San Vittore di Milano, “Milano shotta freestyle”, in cui esplicitamente parla di quanto avvenuto la scorsa estate, dipingendo il mondo delle gang milanesi. Il suo ultimo album si intitola "Santana Season", uscito a giugno 2023, mentre nel 2022 il rapper aveva pubblicato "Milano Demons", che conteneva brani come "Non lo sai", "Take 4" e "Alleluia" (con Sfera Ebbasta) che avevano scalato la classifica.