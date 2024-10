"Shining" torna a terrorizzare al cinema: tre giorni con il capolavoro di Kubrick in 4K

Diverse le scene entrate nella storia del cinema: dal meraviglioso carrello che segue il piccolo Tommy che corre con il triciclo lungo i corridoi dell'albergo, all'inquietante incontro con le gemelle morte, passando per l'agghiacciante presenza nella stanza 237 e al furibondo e sardonico Jack Nicholson che distrugge a colpi di ascia (andata all'asta per migliaia di dollari) la porta della stanza dietro la quale si è barricata la moglie. Per non parlare della frase che Jack Torrance scrive ossessivamente su tutte le pagine di quello che dovrebbe essere il suo romanzo: "All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy". La frase che Jack Nicholson in preda alla follia scrive ripetutamente alla macchina da scrivere, in ogni edizione straniera del film ha un diverso significato. Se l'originale è "Solo lavoro e niente svago rendono Jack un ragazzo triste", nella versione italiana diventò "Il mattino ha l'oro in bocca", in quella tedesca "Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi" e in quella spagnola "Anche se ti alzi più presto non farà giorno prima".