Shiloh, che si fa chiamare John, compie 14 anni e papà Brad dice: "Orgoglioso che sia rimasta fedele a se stessa"

Capelli sempre corti, labbra carnose, occhi azzurrissimi Shiloh Jolie Pitt ha appena compiuto 14 anni e per festeggiarla Brad e Angelina sono tornati insieme. La ragazzina , che da sempre si fa chiamare però John, avendo fatto sin da piccola una precisa scelta sessuale, è la prima figlia naturale della bellissima ex coppia di Hollywood : “Sono orgoglioso che sia rimasta fedele a se stessa”, ha detto papà Brad.

Grintosa e determinata a voler essere se stessa sin da bambina, con una rivendicazione di genere ben precisa, l'ormai adolescente Shiloh è l'orgoglio di mamma Angelina e papà Brad, che per il suo compleanno si sono riuniti, superando i tanti ostacoli finora incontrati da quando si sono separati nel 2016. Pare infatti che i due abbiano finalmente trovato un giusto compromesso nella questione legata all'affidamento dei sei figli.

Una fonte vicina all'attore hollywoodiano ha svelato ad Entertainment Tonight che Pitt si è detto molto fiero di Shiloh per essere sempre rimasta se stessa: "Incredibilmente orgoglioso di lei, e di quello che ha scelto di essere e per come è sempre così affettuosa con i fratelli e le sorelle”, come riferisce il sito.

La stessa fonte ha confermato il forte attaccamento di Brad ai figli e l'importanza che hanno per lui.

Una scelta di genere quella fatta da Shiloh che i genitori hanno sempre condiviso e appoggiato, in privato e anche in pubblico, dove la ragazzina ha sempre sfilato in abiti maschili e con i suoi capelli cortissimi e che è stata presa ad esempio da molti adolescenti in tutto il mondo.

