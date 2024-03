Tgcom24

Sharon Stone rivela chi le chiese di fare sesso con Baldwin Non è la prima volta che Sharon Stone mette nel mirino i pezzi grossi di Hollywood. Solo qualche mese fa, ospite di "Let's Talk Off Camera" con Kelly Ripa, l'attrice aveva infatti confessato di essere stata molestata sessualmente agli inizi della carriera, negli anni Ottanta, da un ex capo della Sony Pictures. La star aveva già parlato dell'episodio accaduto sul set di "Silver" nel suo libro di memorie del 2021 "The Beauty of Living Twice", senza però rendere note le identità delle persone coinvolte. Dopo tre anni di silenzio ha fatto nomi e cognomi. Stone sostiene che all'epoca il produttore Robert Evans la accusò di essere responsabile della scarsa performance del collega William Baldwin sul set del film "Silver", thriller incentrato su una donna che scopre i segreti degli inquilini dopo essersi trasferita in un esclusivo condominio di New York.

Sharon Stone: "Mi chiese di sco***o per salvare il film" "Evans stava correndo per il suo ufficio con gli occhiali da sole, spiegando che era andato a letto con Ava Gardner e che io avrei dovuto andare a letto con Billy Baldwin, perché così la sua performance sarebbe migliorata. Se fossi stata capace di andare a letto con Billy, avremmo avuto chimica sullo schermo e avremmo salvato il film. Il vero problema (per lui ndr.) ero io perché ero così tesa e inibita, non come una vera attrice che può semplicemente sco***o e rimettere le cose in carreggiata", ha detto l'attrice riferendosi alle parole del produttore. Icona erotica indiscussa degli Anni Novanta, Sharon Stone in quegli ebbe problemi anche fuori dal set per la sua immagine iper-sessualizzata. L'attrice ha infatti raccontato che perse la custodia del figlio a causa del suo ruolo in "Basic Instict".