Il nuovo attesissimo album dell'artista pluripremiata ai Grammy e Latin Grammy Shakira, già in pre-order, sarà disponibile in digitale, cd, e vinile in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: Diamante, Zaffiro e Rubino con colori diversi.

Shakira è tornata e annuncia il nuovo disco "Las mujeres ya no lloran", che uscirà il 22 marzo in versione fisica e digitale.

Tgcom24

L'album e quando esce "Las mujeres ya no lloran" esce, il 22 marzo, a 7 anni di distanza dall'ultimo album in studio "El Dorado", ed è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi. Sedici le tracce contenute, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come "Music Sessions Vol. 53" con Bizarrap, "TQG" con Karol G, "Te Felicito" con Rauw Alejandro (ORO in Italia), "Copa Vacía" con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 miliardi e mezzo di stream su Spotify. "TQG" e "Music Sessions Vol. 53" hanno entrambe debuttato alla #1 della Top 50 globale di Spotify. "Music Sessions Vol. 53" è la canzone in lingua spagnola con più riproduzioni in un singolo giorno nella storia di Spotify. Shakira e Bizarrap hanno anche vinto "Canzone dell'Anno" e "Miglior Canzone Pop" per il brano ai Latin Grammy Awards del 2023.

Leggi Anche Shakira patteggia una multa milionaria per evitare il carcere

Come è nato "Las mujeras ya no lloran "Realizzare questo album è stato un processo alchemico - dichiara Shakira - Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza". Shakira detiene già il titolo di artista latina femminile più venduta nella storia, con una carriera pluriennale di innovazione e successi, ma ha continuato a consolidare il suo status leggendario nell'ultimo anno grazie al successo travolgente degli ultimi singoli pubblicati.

La carriera e quanti dischi e canzoni da record ha cantato Shakira è una cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi premi Grammy. Ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi tra cui 3 Grammy, 12 Latin Grammy e numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, per citarne alcuni. È l'artista donna più visualizzata e una delle prime 5 artiste di tutti i tempi su YouTube con oltre 20 miliardi di visualizzazioni cumulative, e l'artista latina donna più ascoltata di tutti i tempi su Spotify.

L'ultimo album di Shakira "El Dorado" ha raggiunto il primo posto su iTunes in 37 Paesi, ha vinto il premio per il Miglior Album Pop Vocale ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Miglior Album Pop Latino ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 miliardi di riproduzioni, è uno degli album femminili più ascoltati di sempre.

La canzone da record In 24 ore, "Shakira || BZRP Music Sessions #53", uscita un anno fa, ha fatto la storia sia su Spotify con oltre 14 milioni di riproduzioni che su YouTube con oltre 52 milioni di visualizzazioni. La canzone è entrata al #9 della classifica Billboard Hot 100 ed è un altro momento storico per Shakira, essendo la prima donna solista a raggiungere la Top 10 della classifica con una canzone registrata in spagnolo. È anche la canzone in spagnolo con più, riproduzioni in un solo giorno nella storia di Spotify. A settembre, Shakira ha ricevuto il premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award ai MTV Video Music Awards e in onore del suo premio ha tenuto una performance mozzafiato dei suoi successi più grandi.

Shakira e Piquè si erano conosciuti e innamorati nel 2010 in Sud Africa: lui lì con la nazionale spagnola, lei per cantare l'inno ufficiale dei Campionati del Mondo di Calcio. Poi sono seguiti 12 anni di amore che hanno portato anche alla nascita di due figli, Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. Il matrimonio non è mai arrivato. "Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento", aveva dichiarato la popstar.





Le revenge song post separazione e i Subito dopo la rottura Shakira ha "sfogato" il suo dolore e poi la sua rabbia con una serie di singoli con i quali si è levata tutti i sassolini dalle scarpe rispetto al tradimento di Piquè con Claria Chia.

La popstar si è buttata sulla musica e ad ottobre 2022 ha pubblicato un nuovo brano "Monotonia", in cui parla della fine dell'amore con Gerard Piqué in maniera "accondiscendente": "No fue culpa tuya/ Ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía", ("Non è stata colpa tua/ Né mia/ È stata colpa della monotonia").

Ma ha fatto presto dietrofront e abbandonato il tono pacifico nelle successive canzoni, veri e propri attacchi all'ex e alla sua nuova fidanzata. In "BZRP Music Sessions #53", la popstar fa continui riferimenti al tradimento e alla fine della relazione con Piquè con rime al vetriolo come la celebre: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio". In "TQG" (ovvero Te quedo grande) in coppia con Karol G., la cantante colombiana lancia frecciate anche a Clara Chia: "Se sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini".



Con "El Jefe" uscita nel settembre 2023 lancia un nuovo attacco alla famiglia di Gerard Piqué, che nascose la tresca con l'allora amante (e ora fidanzata ufficiale) Clara Chia. Nel brano, dedicato alla tata di famiglia Lili Melgar che le rivelò il tradimento, canta: "Dicono che non esiste un male che duri cent'anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba".

Il singolo con i figli A maggio 2023 Shakira ha presentato "Acrostico" cantando e suonando al pianoforte insieme ai suoi due figli: "Mi hanno chiesto di farne parte", ha scritto sui social la cantante, che ha dedicato il nuovo brano " proprio a Sasha, 8 anni e Milan 10, che condivide con l'ex Gerard Piqué. Questa volta però la popstar colombiana, 47 anni, non ha scritto l'ennesima "revenge song" attaccando l'ex difensore del Barcellona e della nazionale di calcio spagnola, come già accaduto con "Te felicito", "Monotonía", "Session 53" e "TQG". "Acrostico" è un dolce ballata, che racconta una sfera familiare più intima e mostra la rinascita di Shakira attraverso l'amore dei suoi figli.