Shakira pubblicherà il 22 marzo il suo primo album in sette anni: "Las Mujeres Ya No Lloran".

Riflettendo sul tempo trascorso da quando ha pubblicato "El Dorado" nel 2017, ha spiegato al Times: "Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, in modo che potesse giocare a calcio. Ho fatto un sacco di sacrifici per amore." Per la popstar colombiana il prossimo album rappresenta "la trasformazione del dolore in creatività, della frustrazione in produttività, della rabbia in passione, della vulnerabilità in resilienza".