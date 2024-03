Shakira: "Mentre cantavo le lacrime si trasformavano in diamanti"

L'uscita di "Las mujeres ya no lloran" è stata accopagnata dalla pubblicazione del videoclip ufficiale del nuovo singolo "Punteria", cantato in coppia con Cardi B. Il disco, che esce a 7 anni di distanza del precedente album in studio "El Dorado", è una testimonianza della resilienza e della forza di Shakira, del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi. "Realizzare questo album è stato un processo alchemico. Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza", ha dichiarato l'artista che in questi anni aveva messo la carriera in pausa per amore dell'ex compagno Gerard Piqué.