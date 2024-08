Shade aggredito sotto casa: "Picchiato per una collanina da 40 euro"

Shade entra nel dettaglio e racconta l'aggressione: "A quel punto mi sono sentito in diritto di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via, come ho fatto. Hanno iniziato a urlare, hanno cercato di sgambettarmi. Poi si sono resi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, e sono scappati. Uno è riuscito a strapparmi la collanina che avevo al collo, avrà valuto un valore di 40 euro. Era più che altro un oggetto di valore affettivo... ne sono uscito con qualche segnetto ma sto bene...".