Via a Sguardi Altrove Women's International Film Festival, la 31esima edizione premia Emma Dante

In programma oltre 60 film da 30 Paesi, tre sezioni in concorso, ospiti internazionali, masterclass e spazi dedicati alla formazione. L'edizione dedicata a Sandra Milo ha come madrina la scrittrice, formatrice e attivista Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity. Pre-inaugurazione sabato 9 marzo con il Premio Le Forme del Cinema a Emma Dante .

Prende il via la 31esima edizione di Sguardi Altrove Women’s International Film Festival , in arrivo a Milano dal 15 al 24 marzo.

Tgcom24

A inaugurare il festival, venerdì 15 marzo alla Cineteca Arlecchino, sarà la madrina di SAFF 2024 Francesca Vecchioni. A chiudere la rassegna, nel corso della cerimonia di premiazione di sabato 23 marzo, sarà invece un omaggio a Sandra Milo con la proiezione del documentario "Salvatrice Sandra Milo si racconta" di Giorgia Wurth.

Pre-inaugurazione con Emma Dante Primo appuntamento, e pre-inaugurazione, sabato 9 marzo con il Premio Le Forme del Cinema 2024 a Emma Dante. L’artista palermitana terrà un incontro al Piccolo Teatro Studio Melato dal titolo "Il corpo degli attori nel teatro e nel cinema contemporaneo" per poi spostarsi al Cinema Beltrade dove riceverà il riconoscimento che Sguardi Altrove conferisce ogni anno alle professioniste del mondo dello spettacolo. La regista introdurrà la proiezione di "Misericordia", il suo ultimo film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Proiezioni e anteprime L’area Cinema offre opere da tutto il mondo senza distinzioni di genere, durata, formato e con una particolare attenzione alle cinematografie meno conosciute, all’attualità internazionale, ai diritti umani e civili. E' suddivisa in diverse sezioni di cui tre competitive: Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati, riservate rispettivamente ai lungometraggi e ai cortometraggi internazionali a regia femminile, e #FrameItalia, finestra sul cinema italiano contemporaneo a regia sia femminile che maschile.

sito ufficiale

Tra gli eventi, un focus su Cinema e Intelligenza Artificiale con la presentazione, in collaborazione con Scuola Holden di Torino, di Cassandra di Demetra Birtone, primo cortometraggio italiano realizzato grazie alla sinergia tra intelligenze umane e artificiali; un focus sul Cinema Armeno delle Donne che vedrà ospite del festival Mariam Ohanyan, regista, produttrice, sceneggiatrice, direttrice del Kin Women’s International Film Festival di Yerevan, da lei fondato nel 2003 a sostegno delle cineaste del suo Paese; una Finestra sul Medioriente con documentari da Palestina e Israele; un omaggio a Justine Triet, con due dei lungometraggi che hanno preceduto il pluripremiato "Anatomia di una caduta".

Evento speciale, l’anteprima assoluta fuori concorso del documentario su Goliarda Sapienza "The Art of Joy by Goliarda Sapienza: Writing for Emancipatio"n di Coralie Martin, mercoledì 20 marzo, ore 19;00, alla Cineteca Arlecchino. Ospiti della serata, assieme a Coralie Martin, Valeria Golino e Viola Prestieri, che incontreranno il pubblico e riceveranno il Premio Le Forme del Cinema.