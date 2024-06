Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, Sfera Ebbasta si è preso San Siro. Lo stadio si trasforma per due notti nel regno della trap, con il king Sfera che manda in visibilio i suoi giovanissimi sudditi (con genitori al seguito). Uno show composto da scenografie elaborate, effetti speciali, coreografie e tante performance. In scaletta tutti i suoi successi, dagli esordi a oggi, per una sorta di playlist live con il meglio del repertorio.