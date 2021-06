Serena De Bari, da "Amici" a "Pina Colada" per ritornare a ballare tutta la notte

Si intitola " Piña Colada " il nuovo singolo di Serena De Bari , ventenne cantante pugliese che si è rivelata al grande pubblico partecipando all'edizione 2017 di " Amici ". Un brano che sa di estate, che trasmette spensieratezza e che rievoca immagini di festa e di speranza. "Sogno un mare di persone" il brano si apre con un chiaro messaggio che trasmette tutta la voglia di ritornare alla normalità, di ritornare a "ballare per tutta la notte".

Il sound del pezzo è un ibrido di sonorità che ricordano la band Africa Unite, su una ritmica latineggiante, creando il connubio perfetto portando l'artista a inserirsi nel contesto del pop moderno con una veste ancora più fresca e originale. Serena: “Io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni” Il brano è scritto da Giuseppe Giocondo, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana, registrato,arrangiato e mixato da Tempoxso. Masterizzato da Claudio Giussani all'Energry mastering (Mi). Il video, diretto dal regista Marco D’Andragora, (DamStudio) è stato realizzato a Polignano a Mare.