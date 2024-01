"Oggi, ho realizzato che non avrò mai più un aspetto così..." ha scritto la popstar, 31 anni, sulla prima foto, scattata a Miami, in Florida, nel 2013. "Non sono perfetta, ma sono fiera di essere quella che sono... a volte dimentico che va bene essere me stessa", ha commentato nell'immagine successiva, scattata in Messico nel 2023.

Selena Gomez torna sui social per mostrare le sue curve in bikini e lanciare l'ennesimo messaggio sulla body positivity, un suo cavallo di battaglia da anni ormai.

Curve a confronto Nei due scatti la popstar e attrice mostra i cambiamenti avvenuti nel su corpo. Nel primo, di ritorno al passato, Selena indossa un minuscolo bikini zebrato, nel secondo, più attuale, è in costume da bagno e mostra curve più arrotondate e una figura più piena. Da anni la Gomez porta avanti la sua personale battaglia contro il body shaming invitando ad amare se stessi per come si è, senza scendere ai compromessi imposti dai canoni di bellezza codificati.

Gli attacchi degli hater A febbraio del 2023 l'ultimo, in ordine cronologico, attacco ricevuto dall'ex stellina Disney. Ai Golden Globe 2023 l'artista era infatti stata bersagliata da critiche e commenti che riguardavano la sua forma fisica "appesantita". Selena era subito passata al contrattacco, come in passato, e su Instagram aveva risposto: "Sono un po' in carne perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale, ci ho dato dentro. Ho preso qualche chilo ma non mi interessa".

Pochi mesi prima, su Tik Tok, la popstar aveva pubblicato un video in cui diceva: "Non trattengo il respiro... Gli stomaci veri sono tornati di moda...", ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si accarezzava la pancia e sfoggiava le sue curve generose in un costume intero fiorato.





Il lupus e il trapianto del rene E non era certo la prima volta che Selena rispondeva a tono ad hater e body shamer e si apriva con i suoi fan riguardo al tema dell’immagine corporea. Lo fece anche nel 2022 nel corso del suo documentario “My Mind & Me”, dove l'attrice aveva parlato delle difficoltà legate al lupus, una grave malattia, che rende il sistema immunitario aggressivo nei confronti dell’organismo, provocando infiammazioni e danni agli organi e di cui soffre e a causa del quale ha subito un trapianto di rene nel 2017.

Proprio a causa di questa malattia d cui soffre, la Gomez aveva rivelato di aver preso molto peso, raccontando la sua frustrazione nell'essersi sentita come se le persone “non vedessero l’ora” di trovare una scusa per abbatterla, nonostante gli effetti collaterali sul suo corpo fossero dovuti a una malattia cronica.



L'attrice di "Only Murders In The Building" aveva spiegato che "trattiene molta acqua" a causa dei diversi farmaci che assume e aveva incoraggiato i fan a praticare l'amor proprio anche nei momenti di vergogna.



Pur continuando a celebrare la positività del corpo, l'ex star della Disney aveva anche affermato che l'effetto collaterale minore non era paragonabile a quelli sulla sua salute: "I miei farmaci sono importanti e credo che siano ciò che mi aiuta".

In risposta agli hater aveva poi ribadito: "Levatevi di torno, perché, onestamente, non credo che le persone si debbano vergognare per il [loro] corpo o altro", aggiungendo "Ebbene sì, non sono una modella. Non lo sarà mai".

Conclusioni alla quali la cantante è arrivata dopo anni in cui ha dovuto fare i conti con critiche continue al suo corpo e commenti impietosi.

La carriera e cosa sta facendo adesso Selena Gomez Di recente la Disney ha annunciato di essere al lavoro su un episodio ilota di un possibile sequel de "I Maghi di Waverly", nel quale Selena sarà la guest star, accanto a David Hernie con il quale la popstar è anche produttrice esecutiva. A gennaio invece l'attrice ha dichiarato di essere pronta a chiudere con la musica, per concentrarsi sulla recitazione. Questo non vuol dire, però, che abbandonerà il dorato mondo dello spettacolo. Al momento, infatti, vorrebbe concentrarsi sul suo primo amore: la recitazione. Fin da ragazzina, infatti, ha sognato di diventare un'attrice professionista. La musica arrivò quasi per caso nella sua vita, quando Disney le propose di pubblicare un album mentre era impegnata con la sitcom per ragazzi "I maghi di Waverly".





Già in passato, nel 2021, aveva pensato a ritirarsi dalla scena musicale perché sentiva di non venire presa troppo sul serio. "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo?'", aveva dichiarato a "Vogue". A pesare all'epoca furono le dure critiche ricevute per il singolo "Lose You to Love Me": "Per me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza. Penso che ci siano un sacco di persone a cui piace la mia musica e per questo sono grata, per questo continuo ad andare avanti".

Dal 2013 la Gomez ha pubblicato tre album in studio: "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015) e "Rare" (2022). Nel 2022 il suo album in spagnolo, "Revelación", ha avuto due candidature ai Grammy. Nell'agosto del 2023 ha pubblicato il suo ultimo singolo, "Single Soon", e d è attualmente impegnata con Steve Martin sul set della serie "Only Murders in the Building".