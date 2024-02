All’interno del testo del brano, la popstar enfatizza l’aria romantica della vita parigina e l’eccitazione del condividere un nuovo amore. La canzone è prodotta da The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada. “Love On” è anche un videoclip diretto dal regista francese pluripremiato Greg Ohrel. Nel video di 3 minuti e 10 secondi, Selena indossa vari outfit, tra cui un vestito verde e un accappatoio bianco, mentre canta la sua canzone. Alcune coppie si scambiano baci intorno a lei, mentre la superstar si muove in diversi ambienti. “Wait ‘til I turn my love on. I’m no cheap thrill. I’m a rollercoaster ride, baby jump on”, canta Selena invitando all’amore e garantendo che le sue non sono emozioni di poco conto. “Love on" esce dopo l’incredibile successo del precedente singolo “Single soon", arrivato alla seconda posizione della classifica radio in Italia (EarOne) e tra i 20 brani più trasmessi dai network del 2023.

Un ultimo album e poi stop?

Durante un intervento sul podcast "Smartless", condotto da Jason Bateman, a inizio gennaio Selena Gomez ha manifestato la sua intenzione di abbandonare la carriera musicale e concedere ai suoi fan solo un altro album: "Penso che in me ci sia solo un altro album. Con il passare degli anni vorrei trovare qualcosa su cui stabilizzarmi", ha dichiarato. Questo non vuol dire, però, che abbandonerà il dorato mondo dello spettacolo. Al momento, infatti, vorrebbe concentrarsi sul suo primo amore: la recitazione. Fin da ragazzina, infatti, ha sognato di diventare un'attrice professionista. La musica arrivò quasi per caso nella sua vita, quando Disney le propose di pubblicare un album mentre era impegnata con la sitcom per ragazzi "I maghi di Waverly". All'epoca prese la cosa con leggerezza, senza pensare che quello sarebbe stato il primo passo verso la carriera da popstar: "Pensai che sarebbe stato divertente e soprattutto pensai che si sarebbe trattato di un hobby. Volevo fare l'attrice, non ho mai pensato di essere cantante a tempo pieno ma apparentemente quell'hobby si è trasformato in qualcosa di diverso".



Negli anni, però, quello che era iniziato come un gioco si è trasformato in un incubo. Già in passato, nel 2021 aveva pensato a ritirarsi dalla scena musicale perché sentiva di non venire presa troppo sul serio. "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo?'", aveva dichiarato a "Vogue". A pesare all'epoca furono le dure critiche ricevute per il singolo "Lose You to Love Me": "Per me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza. Penso che ci siano un sacco di persone a cui piace la mia musica e per questo sono grata, per questo continuo ad andare avanti".