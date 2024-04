"Scarface" torna nei cinema a 40 anni dall'uscita con Al Pacino gangster cult

Il successo e la popolarità di Tony Montana

Il film, all'uscita negli Usa nel 1983, era stato un successo al botteghino, ma vari critici lo avevano accolto negativamente soprattutto per l'estrema violenza e i toni esasperati, mentre alcune comunità di immigrati cubani lo avevano attaccato perché ritenevano avvalorasse degli stereotipi. Con gli anni tuttavia è diventato una sorta di cult, ipercitato in film, serie, video, videogame, canzoni (da Nas a Bob Dylan, passando, fra gli altri per Snoop Dogg e Drake) e sui social. Al Pacino si era reso subito conto del potenziale di "Scarface": "Fai molti film e ti rendi conto che alcuni non ce l'hanno - ha detto al New York Times l'attore nel 2023 in occasione del quarantennale - ma sapevo che c'era un battito che continuava a pulsare in questo". "Ovunque stessi girando, in Europa, la gente veniva da me a dirmi 'Ehi, Tony Montana'. In Israele gli israeliani venivano volevano parlare di Scarface e lo stesso succedeva con i palestinesi". Senza dimenticare che anche vari reali criminali si sono dimostrati fan del film, come il camorrista Walter Schiavone, proprietario di una villa a Casal di Principe, costruita avendo come modello quella di Tony Montana. Una popolarità su tutti i livelli che ha più volte rilanciato il progetto di un remake/reboot, con vari registi in trattative negli anni, da Pablo Larrain a Antoine Fuqua. Più recentemente aveva iniziato a lavorarci Luca Guadagnino su una sceneggiatura sviluppata dai fratelli Coen, ma il regista italiano ha poi detto di aver accantonato l'idea.